Не "військова операція": У РФ вигадали нову назву для своїх звірств в Україні
У Росії заявили, буцімто "спеціальна військова операція" в Україні насправді є гуманітарною та гуманістичною місією
Про це в ефірі радіостанції "Говорит Москва" сказав заступник голови ради федерації РФ Костянтин Косачов.
"Споконвічна мета наших дій в Україні гуманітарна та гуманістична, вона не військова. Військові дії – це інструмент, це засіб. А ціль – захистити людей", - сказав росіянин.
При цьому він повторив традицйні кремлівські наративи про те, що українська влада нібито утискає мешканців Донбасу.
За словами Косачова, цілі Росії нібито неправильно інтерпретують на Заході.
"Це не суперечка між державами, це не військова операція, яка має на меті воєнну поразку противника, а це операція, яка має на меті захистити людей, коли цього захисту вони не знайшли більше ніде", - наголосив Косачов.
- Очільник Мінреінтеграції Черниш у вересні сказав в ефірі "Еспресо", що в РФ термін "спеціальна військова операція" вигадали, щоби не декларувати цілей війни.
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