У РФ термін "спеціальна військова операція" вигадали, щоб не декларувати цілей війни, - очільник Мінреінтеграції Черниш
Росія буде продовжувати намагатися виснажувати Україну, в цей час готуючи й насичуючи гарматним м'ясом території, які вона досі ще утримує
Про це в ефірі Еспресо заявив Міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.
"На мою думку, цілі спецоперації були визначені так розмито. Що означає в розумінні Путіна і його команди спеціальна військова операція? Немає такого терміну в Росії, ви можете зайти на будь-який словник Міноборони РФ, там є "спеціальна операція", а немає "спеціальної військової операції". І от вони це вигадали для того, щоб не декларувати цілей. Тому, що у війні, якщо ти називаєш це війною, ну крім решти причин, має бути перемога. Тобто повалення України. Вони розуміють, що ні, це неможливо, тому в спецоперації можна таки цілями жонглювати", - зауважив Вадим Черниш.
Очільник Мінреінтеграції назвав три причини, які, на його думку, рухають діями російського диктатора Володимира Путіна.
"Я думаю, що ці три причини, як мінімум, між собою пов'язані. Перша – Володимир Володимирович весь час слухає людей навколо, бо він не впевнений вже у своїх силах. Друга – це намагання постійно тактично якусь ціль оголосити, що вона вже досягнута. Пам'ятаєте, вони вже говорили, що нам знищили всю військову промисловість, авіацію знищили тощо. І третя – це все ж таки питання в тому, що вони будуть продовжувати намагатися виснажувати Україну в цей час готуючи й насичуючи гарматним м'ясом території, які вони досі ще утримують. Тобто для того, щоб були стартові позиції надалі говорити", - сказав він.
- 21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про часткову мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що "спеціальна воєнна операція" в Росії йде за планом.
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