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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В ОПУ відреагували на оголошення часткової мобілізації у РФ: показує, як "все йде за планом"

В ОПУ відреагували на оголошення часткової мобілізації у РФ: показує, як "все йде за планом"

21 вересня, 2022 середа
11:44
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що "спеціальна воєнна операція" в Росії йде за планом

Про це він написав у твіттері.

Подоляк зазначив, що на 210-й день "триденної війни" росіяни отримали геть не те, чого очікували. Так, за його словами, замість знищення України, громадяни РФ отримали мобілізацію, закриття кордонів, блокування банківських карток, тюрму за дезертирство та "спецзагони для "опущених" у ПВК".

"Усе ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору", - написав Подоляк.

  • 21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля.
  • Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про часткову мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
  • Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.

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Росія
російська армія
мобілізація
Михайло Подоляк
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