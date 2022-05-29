У окупований Мелітополь росіяни привезли танки Т-72Б, - ЗМІ

Про це повідомило місцеве видання РІА-Мелітополь у Telegram.

"У РФ на зберіганні перебуває близько семи тисяч таких танків. Раніше в Мелітополі було помічено старі танки Т-62, які також транспортувалися залізницею", - йдеться у повідомленні.