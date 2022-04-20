У ОП розповіли, яку роль відіграє Абрамович у переговорах між Україною та Росією

Про це Подоляк заявив у інтерв'ю НВ.

За словами радника голови ОП, йому нічого невідомо про візит Абрамовича до Києва, про який написав Bloomberg, а під час переговорів між Україною та РФ, російський олігарх намагався "згладжувати кути".

"У мене немає інформації, чому він приїжджав, чи взагалі приїжджав, це перше. Друге. Він є членом російської делегації насамперед, але там він виконує медіатора, який має робити, щоб діалог все ж відбувався з урахуванням дуже негативного ставлення нашого до російської делегації чи російської делегації, яка продовжує вважати, що вони займаються якоюсь денацифікацією. Тобто його задача ці кути згладжувати", - пояснив Подоляк.

16 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович бере участь у переговорах між Україною і Росією як представник РФ.

17 квітня повідомлялося, що Роман Абрамович відвідав Київ з метою відновити мирні переговори між Росією і Україною.

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