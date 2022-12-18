Про це повідомляє CNN.

"ФІФА втратило цінне розуміння футболу - як гри, яка об'єднує народи, а не підтримує розбіжності. У зверненні президента немає нічого, що надає політичного забарвлення спортивному заходу, а саме суб’єктивних оцінок, політичних сигналів і тим більше звинувачень. У ФІФА ще є час виправити свою помилку. ФІФА не повинна боятися, що слова миру будуть почуті на всесвітньому футбольному святі, яке репрезентує мир», – заявили в Офісі президента.

За даними американського видання, влада Катару погодилася показати звернення Зеленського із закликом до миру, проте ініціативу заблокувала Міжнародна федерація футбольних асоціацій, яка назвала відео політичним.

CNN отримало промову Зеленського, записану напередодні фіналу. У ролику президент України каже, що футбол покликаний об'єднувати світ і закликає до "чемпіонату миру, а не світової війни".

"Цей чемпіонат світу вкотре довів, що різні країни та національності можуть вирішувати, хто сильніший у чесній грі, а не в грі з вогнем, на зеленому полі, а не на червоному полі бою", - сказав Зеленський.

Крім цього, звернення президента вже оприлюднили українські футболісти у соціальних мережах.

Зокрема, ролик поширили Олександр Шовковський, Роман Яремчук, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Бойко, Віктор Коваленко, Андрій Лунін та Андрій П'ятов.

У фіналі чемпіонату світу сьогодні зіграють збірні Аргентини та Франції. Матч розпочнеться о 17:00.

16 грудня стало відомо, що ФІФА відмовила Зеленському у проханні поділитися посланням миру перед фіналом чемпіонату світу.

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