Про це інформує CNN.

Джерело видання розповіло, що в Офісі президента Зеленського пропонують, щоб глава держави з'явився по відеозв'язку на стадіоні з уболівальниками в Катарі напередодні гри. Міжнародна федерація футболу асоціації негативно відреагувала.

"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - заявило джерело.

Проте переговори між Україною та керівним органом спорту ще нібито тривають.

У ФІФА цього поки не коментують.

"Прохання, хоч і неортодоксальне, не дивує. Київ неодноразово намагався використати великі світові події, незалежно від їхньої тематики, щоб утримати світову увагу до війни в Україні", - пише видання.

Фінал Чемпіонату світу з футболу відбудеться у неділю 18 грудня.

У червні 2022 року організатори назвали міста, які приймуть матчі чемпіонат світу з футболу у 2026 році.

ФІФА розглядає три варіанти нового формату чемпіонату світу з футболу 2026 року за участю 48 збірних.

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини перемогла Нідерланди в серії пенальті.

10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.

12 грудня ФІФА відсторонила від ЧС-2022 арбітра, якого розкритикував Мессі.

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