ФІФА відмовила Зеленському у проханні поділитися посланням миру на фіналі Чемпіонату світу, - CNN
Прохання президента України Володимира Зеленського поділитися посланням про мир перед початком фіналу Чемпіонату світу з футболу 18 грудня ФІФА відхилила
Про це інформує CNN.
Джерело видання розповіло, що в Офісі президента Зеленського пропонують, щоб глава держави з'явився по відеозв'язку на стадіоні з уболівальниками в Катарі напередодні гри. Міжнародна федерація футболу асоціації негативно відреагувала.
"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - заявило джерело.
Проте переговори між Україною та керівним органом спорту ще нібито тривають.
У ФІФА цього поки не коментують.
"Прохання, хоч і неортодоксальне, не дивує. Київ неодноразово намагався використати великі світові події, незалежно від їхньої тематики, щоб утримати світову увагу до війни в Україні", - пише видання.
Фінал Чемпіонату світу з футболу відбудеться у неділю 18 грудня.
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