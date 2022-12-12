ФІФА відсторонила від ЧС-2022 арбітра, якого розкритикував Мессі
Іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос, якого після чвертьфіналу чемпіонату світу розкритикував аргентинець Ліонель Мессі, більше не працюватиме на турнірі в Катарі
Про це повідомляє Tiempo de Juego у twitter.
За інформацією видання, Лаос не працюватиме на вирішальних матчах ЧС-2022 у Катарі.
Іспанець під час чвертьфінального матчу між Аргентиною та Нідерландами (2:2, 4:3 - по пен.) показав рекордні на турнірі в Катарі 15 жовтих карток. За це його розкритикували обидва тренери, а також Ліонель Мессі, який заявив, що рефері не відповідає рівню чемпіонату світу.
Антоніо Матеу Лаос на ЧС-2022 також судив матчі групового етапу між Катаром та Сенегалом (1:3) та Іраном та США (0:1).
У півфіналі чемпіонату світу 13 грудня зустрінуться збірні Аргентини та Хорватії, Франція та Марокко визначать фіналіста 14 грудня. Матч за третє місце ЧС-2022 відбудеться 17 грудня, фінал - 18 грудня.
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9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини перемогла Нідерланди в серії пенальті.
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10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.
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