Про це повідомляє Tiempo de Juego у twitter.

За інформацією видання, Лаос не працюватиме на вирішальних матчах ЧС-2022 у Катарі.

Іспанець під час чвертьфінального матчу між Аргентиною та Нідерландами (2:2, 4:3 - по пен.) показав рекордні на турнірі в Катарі 15 жовтих карток. За це його розкритикували обидва тренери, а також Ліонель Мессі, який заявив, що рефері не відповідає рівню чемпіонату світу.

Антоніо Матеу Лаос на ЧС-2022 також судив матчі групового етапу між Катаром та Сенегалом (1:3) та Іраном та США (0:1).

У півфіналі чемпіонату світу 13 грудня зустрінуться збірні Аргентини та Хорватії, Франція та Марокко визначать фіналіста 14 грудня. Матч за третє місце ЧС-2022 відбудеться 17 грудня, фінал - 18 грудня.

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини перемогла Нідерланди в серії пенальті.

10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.

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