ФІФА розглядає три варіанти нового формату ЧС з футболу
ФІФА розглядає три варіанти нового формату чемпіонату світу з футболу 2026 року за участю 48 збірних
Про це повідомляє ESPN.
За даними американського телеканалу, Міжнародна федерація футбольних асоціацій продовжує пошуки нового формату ЧС-2026, у якому вперше візьмуть участь 48 команд, замість 32-х нинішніх.
Спочатку планувалося, що на турнірі буде 16 груп, до яких потраплять по три команди. За такого формату до 1/16 фіналу виходили б по дві команди з кожної групи. Однак, одна зі збірних отримала б перевагу в календарі матчів. Також у ФІФА виникли побоювання, що у заключному турі групового раунду двоє суперників зможуть маніпулювати підсумковим розподілом місць.
Наразі ФІФА розглядає два інших варіанти формату турніру. Зокрема, збірні можуть розподілити у 12 груп по чотири команди. У такому випадку, найкращі збірні з третіх місць також потраплять до 1/16 фіналу.
Також команди можуть розподілити на дві умовні підгрупи по 24 команди. У кожній з них буде сформовано шість груп по чотири команди. Переможець кожної підгрупи потрапить своїм шляхом плей-офф до фіналу.
Чемпіонат світу-2026 відбудеться одразу в трьох країнах - США, Канаді та Мексиці.
- У червні 2022 року організатори назвали міста, які приймуть матчі чемпіонат світу з футболу у 2026 році.
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