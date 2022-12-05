ФІФА розглядає три варіанти нового формату ЧС з футболу

Про це повідомляє ESPN.

За даними американського телеканалу, Міжнародна федерація футбольних асоціацій продовжує пошуки нового формату ЧС-2026, у якому вперше візьмуть участь 48 команд, замість 32-х нинішніх.

Спочатку планувалося, що на турнірі буде 16 груп, до яких потраплять по три команди. За такого формату до 1/16 фіналу виходили б по дві команди з кожної групи. Однак, одна зі збірних отримала б перевагу в календарі матчів. Також у ФІФА виникли побоювання, що у заключному турі групового раунду двоє суперників зможуть маніпулювати підсумковим розподілом місць.

Наразі ФІФА розглядає два інших варіанти формату турніру. Зокрема, збірні можуть розподілити у 12 груп по чотири команди. У такому випадку, найкращі збірні з третіх місць також потраплять до 1/16 фіналу.

Також команди можуть розподілити на дві умовні підгрупи по 24 команди. У кожній з них буде сформовано шість груп по чотири команди. Переможець кожної підгрупи потрапить своїм шляхом плей-офф до фіналу.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться одразу в трьох країнах - США, Канаді та Мексиці.

У червні 2022 року організатори назвали міста, які приймуть матчі чемпіонат світу з футболу у 2026 році.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb