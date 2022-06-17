ЧС-2026: стало відомо, у яких містах пройде чемпіонат світу з футболу
Визначились міста, які приймуть матчі чемпіонат світу з футболу у 2026 році
Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.
ЧС-2026 пройде у трьох країнах. Мова йде про США, Канаді та Мексиці. Найбільше матчів дісталось Штатам.
Міста, які прийматимуть ЧС-2026::
США: Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк / Нью-Джерсі, Сан-Франциско, Сіетл, Філадельфія.
Мексика: Гвадалахара, Мехіко, Монтеррей.
Канада: Ванкувер, Торонто.
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