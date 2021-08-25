У ОРДЛО не буде окремого статусу в Конституції, - нардеп Безгін

Про це заявив народний депутат та голова підкомітету Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін у інтерв'ю Укрінформу.

"Жодного статусу ОРДЛО у документі не буде, він там не потрібен. Це чітка позиція президента України та нашого комітету. Країна з 2014 року проводить реформу децентралізації, що передбачає збільшення повноважень для всіх органів місцевого самоврядування", - сказав Безгін.

Він зауважив, що підхід до розвитку Львівщини нічим не відрізняється від підходу до розвитку Луганщини.

"Немає жодних підстав, крім фантазій і потреби зруйнувати українську державність з боку РФ, імплементовувати спецстатус ОРДЛО в Основний Закон. Тому такого там не може бути", - сказав нардеп.

Відповідаючи на запитання, якими будуть запобіжники, щоб ради не ініціювали рішення, що виходять за межі їхніх повноважень, Безгін зазначив: "Запобіжником з боку держави має бути префектура чи обласна та районна адміністрації з координаційно-наглядовими функціями".

За словами Безгіна, при впровадженні посади префекта, його функція полягатиме у нагляді за законністю ухвалених рішень.

Він вважає, що Верховна Рада має до кінця цього року розглянути зміни до Конституції в частині децентралізації.

"Рада має розглянути оновлений проєкт змін до Конституції, на мою думку, у листопаді чи грудні цього року. Документ мають підтримувати 300 народних депутатів. Необхідний компромісний текст", - сказав Безгін.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.