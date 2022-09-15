Про пише Сіньхуа.

У найбільш постраждалій провінції Сінд, що на Півдні країни, загинули 44 людини У Белуджистані на південному заході зафіксували 8 жертв, іще 6 мешканців постраждали. Серед загиблих було 10 дітей.

За останньою інформацією, із середини червня вначлідок мусонних дощів і повеней загинула 1481 людина, щп 12 748 - постраждали. Негода зруйнувала 1 755 281 будинок і забрала життя близько 908 137 голів домашнього скоту. Урятували 179 281 людину, у таборах мешкають 541 134 пакистанці.

У постраждалих від повеней районах тривають пошуково-рятувальні операції за участі державних органів, добровольців і неурядових організацій.

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