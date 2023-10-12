У Палестині стверджують, що їхній президент Аббас зустрінеться з Блінкеном, - Reuters
Президент Палестини Махмуд Аббас зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у п'ятницю, 13 жовтня
Про це пише Reuters.
Крім цього, генеральний секретар виконавчого комітету Організації визволення Палестини Хусейн Аль-Шейх повідомив, що президент Палестини Аббас зустрінеться з королем Йорданії Абдаллою в Аммані в четвер.
Зазначимо, що у Сполучених Штатах цю інформацію не коментували.
- 12 жовтня до Ізраїлю прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб особисто оцінити ситуацію в країні.
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