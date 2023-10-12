У Палестині стверджують, що їхній президент Аббас зустрінеться з Блінкеном, - Reuters

Про це пише Reuters.

Крім цього, генеральний секретар виконавчого комітету Організації визволення Палестини Хусейн Аль-Шейх повідомив, що президент Палестини Аббас зустрінеться з королем Йорданії Абдаллою в Аммані в четвер.

Зазначимо, що у Сполучених Штатах цю інформацію не коментували.