У парламенті Фінляндії закликали передати Україні танки Leopard-2
Депутати парламенту Фінляндії Андерс Адлеркройц (Шведська народна партія Фінляндії) і Атте Хар’янне ("Зелені") закликали владу країни ухвалити рішення про передання Україні танків Leopard-2, щоб показати приклад іншим
Про це виданні Hufvudstadsbladet.
Зазначається, що до фінської влади звернулися депутати парламенту країни Андерс Адлеркройц (Шведська народна партія Фінляндії) і Атте Хар’янне ("Зелені"). Вони зазначили, що Захід досі не ухвалив рішення про постачання Україні певних видів зброї, серед яких - західні танки, які б посилили бойову спроможність українців на полі бою. Разом з тим, їх потрібно надати у великій кількості, а також забезпечити швидку підготовку.
"Танк Leopard-2, створений у Німеччині, є ідеальним для цієї мети. З кінця 1970-х років були створені тисячі його модифікацій у Німеччині, Нідерландах, Швеції, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі, Фінляндії тощо. Це один із найпоширеніших західних танків, який переважає радянські за ефективністю", - наголосили депутати.
За словами Адлеркройца та Хар’янне, у Фінляндії є близько двох сотень танків Leopard-2, і хоча географічні обмеження не дозволять передати Україні велику їх кількість, "сигналом до готовності передати навіть невелику кількість танків ми могли б порушити дискусію про їхнє ширше постачання в Європі".
Таким чином, на думку депутатів, Фінляндія може дати приклад іншим країнам допомагати Україні у війні проти Росії.
- 6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.
- 7 грудня у Сполучених Штатах заявили, що підтримують передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.
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