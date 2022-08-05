У Пентагона з’явився новий речник: хто замінить Джона Кірбі

Про це Остін повідомив на офіційній твітер-сторінці 4 серпня.

Райдер замінить на цій посаді Джона Кірбі.



"Сьогодні я призначив бригадного генерала Патріка Райдера в якості наступного речника Пентагону. Пет виконуватиме важливу роль на чолі наших зусиль щодо надання своєчасної й точної інформації для ЗМІ", - зазначив міністр оборони США.

Попередній речник Пентагону Джон Кірбі кілька тижнів тому був призначений на посаду координатора з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США. Тепер він виступає на брифінгах Білого дому.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb