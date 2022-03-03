У Пентагоні не можуть підтвердити підготовку військ Білорусі до участі у війні в Україні
Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Міноборони США не має інформації, що підтвердила б підготовку збройних сил Білорусі до участі у російсько-українській війні
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми не маємо інформації", - відповів Кірбі щодо цього питання.
Речник наголосив, що розвідка США не може підтвердити і той факт, що президент РФ Володимир Путін підводить додаткові військові підрозділи до кордону з Україною. Кірбі зауважив, що Путін підвів до українського кордону майже 150 тис. військових, і з них вже більшість увійшла в Україну.
"Зараз росіяни втратили наступальний темп, однак поки що зберігають достатньо сил для наступу. Водночас і українська сторона відновила власні сили й готова до сміливого протистояння. Путін все ще має варіанти для того, щоб запобігти гіршому сценарію, а саме зупинити ескалацію й погодитися на режим припинення вогню", - сказав Кірбі.
- Нагадаємо, до Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.
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