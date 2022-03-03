У Пентагоні не можуть підтвердити підготовку військ Білорусі до участі у війні в Україні

Про це повідомляє Укрінформ.



"Ми не маємо інформації", - відповів Кірбі щодо цього питання.



Речник наголосив, що розвідка США не може підтвердити і той факт, що президент РФ Володимир Путін підводить додаткові військові підрозділи до кордону з Україною. Кірбі зауважив, що Путін підвів до українського кордону майже 150 тис. військових, і з них вже більшість увійшла в Україну.



"Зараз росіяни втратили наступальний темп, однак поки що зберігають достатньо сил для наступу. Водночас і українська сторона відновила власні сили й готова до сміливого протистояння. Путін все ще має варіанти для того, щоб запобігти гіршому сценарію, а саме зупинити ескалацію й погодитися на режим припинення вогню", - сказав Кірбі.



Нагадаємо, до Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.