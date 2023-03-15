У Пентагоні спрогнозували важкі бої в Україні весною та влітку

Про це речник Пентагону Пет Райдер сказав на брифінгу.

"Я вважаю, що також важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми входимо до... весни і літа", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо дефіциту снарядів в Україні, генерал запевнив, що ця проблема залишається в центрі уваги світової спільноти.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України, такі як боєприпаси, ППО, бронетехніка. Завтрашня дискусія стане ще однією можливістю зібрати разом міжнародне співтовариство, щоби зосередитися на найнагальніших потребах України, включаючи боєприпаси. І знову ж таки, це залишатиметься в центрі нашої уваги", - сказав Райдер.

Він додав, що США зосередяться на роботі з партнерами та Україною, щоби забезпечити ЗСУ боєприпасами та доставити їх на передову якнайшвидше.