У перемовинах з МВФ постало питання ризиків через зростання ціни на газ, - Марченко

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.



"Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відобразитися на фіскальній частині бюджету у теперішньому році, а також на компаніях, які знаходяться у державній власності", - сказав Марченко.



Він зауважив, що в МВФ розуміють, що безпосередніх прямих бюджетних втрат може і не бути. Однак можливі непрямі втрати у зв'язку з фінансовим станом компаній, які пов'язані з цим ринком, і тим, як буде проходити опалювальний сезон на місцях.



Крім того, за словами Марченка, також є питання по частині Міністерства фінансів, які потребують уточнення щодо бюджету на 2022 рік. Але вони, запевнив міністр, не є критичними для перегляду програми МВФ.

Нагадаємо, станом на 5 жовтня ціни на газ у Європі перевищили $1400/тис. куб.м.