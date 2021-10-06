У перемовинах з МВФ постало питання ризиків через зростання ціни на газ, - Марченко
У перемовинах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) постало питання ризиків через зростання цін на газ
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відобразитися на фіскальній частині бюджету у теперішньому році, а також на компаніях, які знаходяться у державній власності", - сказав Марченко.
Він зауважив, що в МВФ розуміють, що безпосередніх прямих бюджетних втрат може і не бути. Однак можливі непрямі втрати у зв'язку з фінансовим станом компаній, які пов'язані з цим ринком, і тим, як буде проходити опалювальний сезон на місцях.
Крім того, за словами Марченка, також є питання по частині Міністерства фінансів, які потребують уточнення щодо бюджету на 2022 рік. Але вони, запевнив міністр, не є критичними для перегляду програми МВФ.
- Нагадаємо, станом на 5 жовтня ціни на газ у Європі перевищили $1400/тис. куб.м.
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