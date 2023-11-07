У перші тижні дещо сповільниться темп розмитнення товарів: в ЄБА прокоментували зміну митних правил з 7 листопада

Про це він розповів в етері Еспресо.

Олег Кириєвський дав коментар щодо зміни з 7 листопада правила контролю вантажів на митниці. Відсьогодні стало обов'язковим пред'явлення товарів і траспортних засобів під час їхнього митного оформлення.

"Насправді ця зміна була запланована давно, ще до повномасштабного вторгнення, а після 24 лютого 2022 року була дещо відстрочена на рік, бо це мало статися 7 листопада минулого року. Ці зміни доволі суттєво змінюють торговельний ландшафт в імпорті та експорті, і хоч вони спрямовані на імплементацію (виконання державою міжнародних правових норм, – ред.) положення Європейського митного законодавства та уніфікацію наших правил до вступу до ЄС, тим не менш короткостроково, тобто перші дні та тижні запровадження змін, думаю, що це дещо сповільнить темп розмитнення та замитнення товарів", - зауважив співголова Митного комітету Європейської бізнес-асоціації.

За його словами, величезна кількість вантажівок з товарами, які раніше не повинні були заїжджати на територію митних терміналів, тепер в обов'язковому порядку мають це робити.

"Хоч митниця і виділяє додаткові ресурси, щоб упоратися з таким збільшеним запитом на розмитнення, однак я б передбачав певні ускладнення найближчими днями та тижнями", - резюмував Кириєвський.