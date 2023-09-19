У Перу автобус зірвався в ущелину: загинули щонайменше 24 людини
У понеділок, 18 вересня, пасажирський автобус з'їхав з гірської дороги та впав у прірву у Перу, унаслідок чого загинули щонайменше 24 людини, ще принаймні 36 - отримали поранення
Про це пише Al Jazeera.
Зазначається, що автобус прямував на північ з Аякучо в південно-центральній частині країни до Уанкайо, столиці регіону Хунін. Згодом він зірвався у 200-метрову ущелину в Андах, в районі міста Хуанкавелика.
За оцінками газети La Republica, поранення внаслідок аварії отримали до 36 осіб.
За попередніми даними, автобус мав відповідний дозвіл на перевезення пасажирів: мав обов’язкове страхування від нещасного випадку та пройшов техогляд.
Компанія Molina Union, яка обслуговує автобусний маршрут, підтвердила інформацію про кількість загиблих, але відмовилася надати додаткові подробиці.
Повідомляється, що аварія в понеділок стала останнім смертельним інцидентом на дорогах Перу, багато з яких побудовані на крутій місцевості в Андах.
- Також 21 серпня поблизу міста Соргун в турецькій провінції Йозгат сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, внаслідок чого загинули 12 людей, щонайменше 19 отримали поранення.
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