У Перу автобус зірвався в ущелину: загинули щонайменше 24 людини

Про це пише Al Jazeera.

Зазначається, що автобус прямував на північ з Аякучо в південно-центральній частині країни до Уанкайо, столиці регіону Хунін. Згодом він зірвався у 200-метрову ущелину в Андах, в районі міста Хуанкавелика.

За оцінками газети La Republica, поранення внаслідок аварії отримали до 36 осіб.

#LOÚLTIMO Bus interprovincial de ruta Huancayo - Ayacucho de la empresa Molina Unión sufrió despiste y volcadura cayendo al Río Mantaro. Medios locales informan de más de 20 personas fallecidas.



- Video: Rodito Audaz pic.twitter.com/VoTrPajys0 — Roger García (@RogerAderly) September 18, 2023

За попередніми даними, автобус мав відповідний дозвіл на перевезення пасажирів: мав обов’язкове страхування від нещасного випадку та пройшов техогляд.

Компанія Molina Union, яка обслуговує автобусний маршрут, підтвердила інформацію про кількість загиблих, але відмовилася надати додаткові подробиці.

Повідомляється, що аварія в понеділок стала останнім смертельним інцидентом на дорогах Перу, багато з яких побудовані на крутій місцевості в Андах.