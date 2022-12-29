У Pfizer заявили про успіх експериментальної терапії для лікування гемофілії

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними досліду, одноразова терапевтична доза перевершила попередні результати лікування, допомогла знизити частоту кровотеч у пацієнтів з помірно важкими та важкими формами гемофілії В.

Ця спадкова хвороба заважає організму виробляти білок, необхідний для згортання крові. Зазначається, що терапія Pfizer призначена для того, аби допомогти організму пацієнтів самостійно виробляти необхідний білок вже після одноразової дози ліків.

Відзначається, що наразі гемофілію B лікують методом регулярних вливань білка.

Pfizer планує обговорити останню розробку з представниками США та Європи, а також поділитися деталями експериментальної терапії на науковій конференції на початку 2023 року.

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