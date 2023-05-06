У Південній Кореї під час навчань розбився американський винищувач F-16
Вранці 6 травня приблизно у 40 милях від кордону з Північною Кореєю пілот F-16 встиг катапультуватися внаслідок інциденту під час тренувального польоту
Про це повідомляє CNN.
Військові США повідомили, що 6 травня американський винищувач F-16 розбився під час навчань поблизу великої військової бази США у Південній Кореї.
Пілот виконував звичайний тренувальний політ. Інцидент стався близько 9:45 ранку за місцевим часом у сільськогосподарській зоні поблизу авіабази Осан. Авіабаза Осан є найближчою базою ВПС США до Північної Кореї, приблизно в 40 милях (64 кілометри) від її кордону.
Пілоту вдалося катапультувався, після чого він був доставлений до найближчого медичного закладу.
Під час інциденту ніхто з цивільних не постраждав. На гасіння пожежі було направлено місцеву пожежну службу.
Розслідування інциденту триває.
- 5 травня стало відомо, що Південна Корея та США проведуть з 25 травня найбільші в історії спільні бойові навчання
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