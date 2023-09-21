У Південній Кореї під час зльоту розбився винищувач
У Південній Кореї під час зльоту з бази у місті Сосан у четвер, 21 вересня, розбився винищувач KF-16, пілот зміг катапультуватися
Про це інформує Yonhap news.
Літак, який належить до 20-го винищувального крила, впав на базі в Сосані, за 120 кілометрів на південний захід від Сеула, близько 08:20 ранку. Як повідомили у військово-повітряних силах, після того, як пілот катапультувався, його доставили до лікарні.
"Пілот здійснив екстрене катапультування і знаходиться в безпеці", - зазначили у ВПС.
Інформації про завдану цивільним шкоду немає, оскільки інцидент трапився на території бази. Наразі військово-повітряні сили країни з'ясовують причину катастрофи.
- На сході Саудівської Аравії 28 серпня зазнав аварії винищувач Tornado. Екіпаж не постраждав, йому вдалося катапультуватись.
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