У Південній Кореї під час зльоту розбився винищувач

Про це інформує Yonhap news.

Літак, який належить до 20-го винищувального крила, впав на базі в Сосані, за 120 кілометрів на південний захід від Сеула, близько 08:20 ранку. Як повідомили у військово-повітряних силах, після того, як пілот катапультувався, його доставили до лікарні.

"Пілот здійснив екстрене катапультування і знаходиться в безпеці", - зазначили у ВПС.

Інформації про завдану цивільним шкоду немає, оскільки інцидент трапився на території бази. Наразі військово-повітряні сили країни з'ясовують причину катастрофи.