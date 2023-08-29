Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Саудівській Аравії розбився винищувач Tornado, пілоти не постраждали

У Саудівській Аравії розбився винищувач Tornado, пілоти не постраждали

29 серпня, 2023 вiвторок
05:36
Світ Tornado

На сході Саудівської Аравії в понеділок зазнав аварії винищувач Tornado, екіпаж не постраждав, йому вдалося катапультуватись

Про це повідомляє міністерство оборони країни, інформує Anadolu Agency.

У своїй заяві речник міністерства зазначив, що винищувач Tornado розбився під час виконання планового навчального полоту. За його словами, екіпаж літака не постраждав.

Розпочато розслідування причин аварії.

  • Нагадаємо, 25 серпня, у Житомирській області під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.
  • Того ж дня у Каліфорнії поблизу авіабази морської піхоти Мірамар у Сан-Дієго під час тренувального польоту розбився військовий літак США.
  • 6 травня Південній Кореї під час навчань розбився американський винищувач F-16. Пілоти встигли катапультуватись.

Саудівська Аравія
авіакатастрофа
Читайте також:
28 серпня, 2023 понедiлок
У ГУР розповіли деталі операцій на окупованій частині Запорізької області в День Незалежності та День прапора
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
28 серпня, 2023 понедiлок
Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області
окупанти
27 серпня, 2023 неділя
Військовий експерт Коваленко пояснив, чому росіянам не вдасться прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Купʼянському напрямку
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.5
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
05:08
окупанти в Криму
В армії РФ елітні підрозділи деградують в обороні, що послаблює їхню здатність атакувати, - ISW
04:40
Джо Байден
Байден невдовзі планує відвідати В’єтнам, - Білий дім
04:12
мінеральна вода
Перші у світі: в Японії виготовлятимуть пластикові пляшки з біосировини
03:44
Окупанти
Шпиталі Севастополя переповнені пораненими військовими РФ
03:16
Ердоган Путін
У партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі
02:48
вибори
Вибори в Україні: сенатор США Грем закликав партнерів допомогти у їх проведенні
02:20
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Іран, який ремонтує літак Аерофлоту, суттєво подовжив терміни виконання робіт
01:52
Каховська ГЕС
Завершено першу нитку водопроводу до Кривого Рогу, яку довелося прокладати після підриву Каховської ГЕС
01:43
В Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП: 12 постраждалих
01:24
Сі Дзіньпін і Путін
Вибори в США: конкурент Трампа пообіцяв пожертвувати Україною заради угоди з РФ проти Китаю
00:56
Олексій Резніков
Резніков розповів про імовірність додаткової мобілізації та цифровізацію роботи ТЦК
00:28
Блаженніший Святослав
Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ
00:20
РФ обстріляла Торецьк з РСЗВ "Ураган", вбивши мирну жительку та поранивши ще трьох цивільних
2023, понедiлок
28 серпня
23:51
валюта доллар обмін валют
НБУ пом'якшив продаж іноземної валюти населенню. Які умови
23:21
Історичний екшн "Довбуш" зібрав у прокаті вже 8,7 млн грн
22:39
порт Усть-Дунайськ
Країни басейну Дунаю засудили атаки Росії на українські порти через серйозні екологічні ризики
22:04
Ексклюзив
Роман Костенко
Полковник СБУ Костенко пояснив, що потрібно для звільнення Криму
22:01
Від логістичних роботів до бойових: Федоров і Brave1 протестували 25 розробок для фронту
21:18
Папа Римський Франциск
Папа Франциск у Петербурзі назвав росіян "нащадками великої культури і людяності", МЗС України відреагувало
21:08
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
В нас достатньо інструментів для викорінення корупції, - нардеп Наливайченко
21:01
Проблемами Кремля щодо псевдовиборів на ТОТ є неможливість показати високу явку і брак "кандидатів" серед місцевих, - ЦПД
20:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається продовжувати атаки від Куп'янська до Кремінної, змінюючи точки докладання зусиль. Колонка Сергія Згурця
20:39
Росіяни обстріляли Нікопольщину, 4 людини постраждали
20:04
"Розширення оборонної співпраці": Кулеба провів перемовини у Чехії
20:03
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Чому розбійник потрапив до раю?
19:57
Путін і Лавров
Путін повідомив прем'єр-міністру Індії, що на саміті G20 Росію представлятиме Лавров
19:23
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу знищила пункт управління та 3 ЗРК ворога, — Генштаб
19:03
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Волонтерка Корчинська: комітет Ради легалізував неякісні турнікети, через які помирають важкопоранені
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 551 дня війни: успіхи ЗСУ у контрнаступі на півдні та удар ГУР по кадировцях в Енергодарі
18:39
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: троє людей загинули, є поранені
18:38
На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході
18:16
Ексклюзив
Микола Княжицький
Микола Княжицький: влада імітує боротьбу з російською церквою
18:15
фейк
Центр статегічних комунікацій спростував фейк, нібито українських біженців у ЄС мобілізовуватимуть до лав ЗСУ
18:10
Електроенергія
Українські АЕС виробили майже половину загальної потреби електроенергії країни й допомогли втримати енергосистему
18:05
Зеленський НАТО
План захисту критичної інфраструктури та перехід на західні літаки: Зеленський провів засідання Ставки
18:03
OPINION
Ірина Цілик
Навряд чи війна закінчиться всередині нас
17:56
танк Leopard 1
Німеччина планує викупити у Греції близько 100 Leopard 1A5 для України, Афіни натомість отримають італійські танки, – ЗМІ
17:53
СБУ
У Києві в кабінеті виявили мертвим співробітника СБУ, – ЗМІ
17:42
Каталін Новак
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
17:30
Створив мережу катівень і концтаборів на тимчасово окупованих територіях: в Україні повідомили про підозру генерал-полковнику РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV