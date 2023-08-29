У Саудівській Аравії розбився винищувач Tornado, пілоти не постраждали
На сході Саудівської Аравії в понеділок зазнав аварії винищувач Tornado, екіпаж не постраждав, йому вдалося катапультуватись
Про це повідомляє міністерство оборони країни, інформує Anadolu Agency.
У своїй заяві речник міністерства зазначив, що винищувач Tornado розбився під час виконання планового навчального полоту. За його словами, екіпаж літака не постраждав.
Розпочато розслідування причин аварії.
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