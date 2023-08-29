У Саудівській Аравії розбився винищувач Tornado, пілоти не постраждали

Про це повідомляє міністерство оборони країни, інформує Anadolu Agency.

У своїй заяві речник міністерства зазначив, що винищувач Tornado розбився під час виконання планового навчального полоту. За його словами, екіпаж літака не постраждав.

Розпочато розслідування причин аварії.