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На Житомирщині зіткнулись два українські навчально-бойові літаки: загинули три пілоти ЗСУ

26 серпня, 2023 субота
16:23
Кримінал на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків

На Житомирщині під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ: відкрито кримінальне провадження

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора. 

Зазначається, що за фактом авіакатастрофи, яка сталася 25 серпня, відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі встановлюють причини катастрофи, тривають першочергові слідчі дії. 

У Державному бюро розслідувань наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. 

"Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків", - йдеться у повідомленні. 

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. 

Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE.

З посиланням джерела Українська правда повідомила, що позивний JUICE  використовував військовий Андрій Пільщиков, він служив льотчиком винищувача МіГ-29. 

З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України, зокрема брав участь у повітряній обороні Києва. В інтерв'ю провідним західним ЗМІ неодноразово закликав партнерів надати  Україні сучасні винищувачі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України. 
  • 3 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, розшифровані матеріали вже передали слідству.
  • 31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що висновки досудового розслідування авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, будуть повідомлені найближчим часом. Версія диверсії не підтвердилась.  
  • 4 серпня п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яких підозрюють у справі про падіння гелікоптера біля Броварів на Київщині, де загинули керівники МВС, оголосили запобіжні заходи.

Суспільство
військові
ЗСУ
Житомирщина
авіакатастрофа
Офіс генпрокурора
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