У Південній Кореї розробили біодатчик, який протягом 30 хвилин виявляє всі штами COVID-19

Про це повідомляє Yonhap News Agency.



Південнокорейські вчені стверджують, що результати, які дає біодатчик, такі ж точні, як і тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).



Команда з Корейського інституту науки і технологій (KIST) розробила високочутливий та портативний біодатчик для скринінгу варіантів коронавірусу за допомогою ангіотензин-перетворюючого ферменту під назвою ACE2.



ACE2 є вірусним рецептором, який виявляє всі раніше виявлені штами COVID-19.



Зазначено, що зараз найбільш поширеним способом діагностувати коронавірус є ПЛР-тест - молекулярний тест, який шукає генетичний матеріал SARS-CoV-2. Але його результатів зазвичай потрібно чекати не менше кількох годин, а новий розроблений біосенсор здатний виявити коронавірус за 30 хв.



У грудні 2021 року Південна Корея схвалила екстрене використання таблеток Paxlovid проти коронавірусу компанії Pfizer, якими можна лікуватися вдома.