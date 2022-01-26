У Південній Кореї розробили біодатчик, який протягом 30 хвилин виявляє всі штами COVID-19
Вчені Південної Кореї створили біодатчик, який з такою ж точністю, як і ПЛР-тест, протягом 30 хвилин виявляє всі штами коронавірусу
Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Південнокорейські вчені стверджують, що результати, які дає біодатчик, такі ж точні, як і тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Команда з Корейського інституту науки і технологій (KIST) розробила високочутливий та портативний біодатчик для скринінгу варіантів коронавірусу за допомогою ангіотензин-перетворюючого ферменту під назвою ACE2.
ACE2 є вірусним рецептором, який виявляє всі раніше виявлені штами COVID-19.
Зазначено, що зараз найбільш поширеним способом діагностувати коронавірус є ПЛР-тест - молекулярний тест, який шукає генетичний матеріал SARS-CoV-2. Але його результатів зазвичай потрібно чекати не менше кількох годин, а новий розроблений біосенсор здатний виявити коронавірус за 30 хв.
- У грудні 2021 року Південна Корея схвалила екстрене використання таблеток Paxlovid проти коронавірусу компанії Pfizer, якими можна лікуватися вдома.
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