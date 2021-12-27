У Південній Кореї схвалили пігулки проти коронавірусу Pfizer для лікування вдома

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство безпеки харчових продуктів та медикаментів Південної Кореї.

Пігулки дозволили для використання для дорослих та дітей віком від 12 років та вагою більше 40 кілограмів для лікування легких та середніх симптомів коронавірусу, які ризикують перейти у тяжку форму перебігу хвороби через супутні захворювання у людини.

Голова південнокорейського профільного міністерства зазначив, що таблетки Paxlovid допоможуть попередити серйозне погіршення перебігу захворювання в пацієнтів, які перебувають у стаціонарах чи лікуються вдома.

Наразі на розгляді міністерства перебуває ще один пероральний препарат для лікування коронавірусу – "Молнупіравір" виробництва американської фармацевтичної компанії Merck, запит на дозвіл екстреного використання якого подали в Південній Кореї минулого місяця.