У Південній Кореї відмовились легалізовувати гей-шлюби в армії
Конституційний суд Південної Кореї підтримав закон про заборону одностатевих стосунків в армії, який активісти називають порушенням прав членів ЛГБТ-спільноти
Про це повідомляє BBC.
Суд постановив, що одностатеві стосунки можуть зашкодити боєготовності військових та підірвати дисципліну у війську.
Однак одностатеві зносини між цивільними не є злочином.
Військова служба у Південній Кореї є обов’язковою, і всі придатні до військової служби чоловіки віком від 18 до 28 років повинні відслужити в армії близько 20 місяців.
ЛГБТ-активісти засудили це рішення, заявивши, що воно "розпалює насильство та дискримінацію щодо солдатів-геїв".
Заборона "інституціоналізувала дискримінацію, посилила систематичні невигідні умови, з якими стикаються ЛГБТ-люди, та загрожує підбурюванням або виправданням насильства проти них, як в армії, так і в повсякденному житті", — сказав дослідник Amnesty International у Східній Азії Борам Джанг.
Це вже вчетверте з 2002 року, коли суд підтверджує чинність відповідного закону, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років.
- У червні поліція Відня затримала трьох ісламістів, що готували збройний напад на ЛГБТ-парад. Своєю чергою у Стамбулі поліція затримала 6 учасників ЛГБТ-прайду.
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