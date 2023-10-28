У Південній Кореї відмовились легалізовувати гей-шлюби в армії

Про це повідомляє BBC.

Суд постановив, що одностатеві стосунки можуть зашкодити боєготовності військових та підірвати дисципліну у війську.

Однак одностатеві зносини між цивільними не є злочином.

Військова служба у Південній Кореї є обов’язковою, і всі придатні до військової служби чоловіки віком від 18 до 28 років повинні відслужити в армії близько 20 місяців.

ЛГБТ-активісти засудили це рішення, заявивши, що воно "розпалює насильство та дискримінацію щодо солдатів-геїв".

Заборона "інституціоналізувала дискримінацію, посилила систематичні невигідні умови, з якими стикаються ЛГБТ-люди, та загрожує підбурюванням або виправданням насильства проти них, як в армії, так і в повсякденному житті", — сказав дослідник Amnesty International у Східній Азії Борам Джанг.

Це вже вчетверте з 2002 року, коли суд підтверджує чинність відповідного закону, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років.