Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Південній Кореї відмовились легалізовувати гей-шлюби в армії

У Південній Кореї відмовились легалізовувати гей-шлюби в армії

28 жовтня, 2023 субота
05:36
Світ

Конституційний суд Південної Кореї підтримав закон про заборону одностатевих стосунків в армії, який активісти називають порушенням прав членів ЛГБТ-спільноти

Про це повідомляє BBC.

Суд постановив, що одностатеві стосунки можуть зашкодити боєготовності військових та підірвати дисципліну у війську.

Однак одностатеві зносини між цивільними не є злочином.

Військова служба у Південній Кореї є обов’язковою, і всі придатні до військової служби чоловіки віком від 18 до 28 років повинні відслужити в армії близько 20 місяців.

ЛГБТ-активісти засудили це рішення, заявивши, що воно "розпалює насильство та дискримінацію щодо солдатів-геїв".

Заборона "інституціоналізувала дискримінацію, посилила систематичні невигідні умови, з якими стикаються ЛГБТ-люди, та загрожує підбурюванням або виправданням насильства проти них, як в армії, так і в повсякденному житті", — сказав дослідник Amnesty International у Східній Азії Борам Джанг.

Це вже вчетверте з 2002 року, коли суд підтверджує чинність відповідного закону, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років.

  • У червні поліція Відня затримала трьох ісламістів, що готували збройний напад на ЛГБТ-парад. Своєю чергою у Стамбулі поліція затримала 6 учасників ЛГБТ-прайду.
Суспільство
Південна Корея
Військові новини
Читайте також:
Авдіївка
27 жовтня, 2023 п'ятниця
ISW розповів, як великі втрати РФ біля Авдіївки вплинуть на ситуацію на фронті
Вадим Денисенко
Автор Вадим Денисенко
27 жовтня, 2023 п'ятниця
Чому Кремль активно грає в гру "Путін помер і потім не помер"?
Олексій Голобуцький
Автор Олексій Голобуцький
27 жовтня, 2023 п'ятниця
"Слуга" Мазурашу хоче легалізувати "ухилянтів"
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
28 жовтня
06:48
Херсон
У Херсоні пролунали вибухи: росіяни вдарили по центру міста
06:36
Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням агресії РФ проти України
Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням російської агресії проти України
06:20
У порту Туреччини вилучили 610 кг кокаїну
Заховали серед бананів: у турецькому порту вилучили понад 600 кг кокаїну
06:00
США, кримінал ,світ
У США виявили мертвим чоловіка, який розстріляв 22 людини у штаті Мен
05:08
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Зустріч Байден та Сі Цзіньпін може відбутися вже у листопаді, - Reuters
04:40
санкції проти Росії
ЄС ухвалив рішення про передачу Україні прибутки від заморожених активів РФ на € 3 млрд
04:12
Бельгія, Нідерланди
"Ні фашизму! Ні путінізму!": у Бельгії побили проросійського політика з Нідерландів
03:44
Антонівський міст
В ISW відзначили просування ЗСУ на лівому березі Дніпра
03:16
Оновлено
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ почала сухопутну операцію в Газі, палестинці заявляють про танкові обстріли
02:48
Умєров та Остін
Умєров поговорив з Остіном: йшлося про майбутню зустріч у форматі "Рамштайн"
02:44
обстріл, ППО
Нічна атака РФ на Україну: у Дніпрі чути звуки вибухів
02:20
Сергій Кислиця
Кислиця в ООН висловив переконання, що "потяг справедливості" наздожене Росію
01:52
Наріман Джелялов
Незаконно засудженого заступника голови Меджлісу Джеляла етапують у Сибір
01:02
Голова уряду Косово Альбін Курті та президент Сербії Александр Вучич
Три країни закликали до швидкого прогресу у нормалізації відносин між Сербією та Косово
00:56
Пентагон
Стримування противників та впевненість партнерів: США розроблятимуть новий тип ядерної бомби
00:50
Ексклюзив
Під лікарнею у Газі ХАМАС побудував підземне місто: віцеспікер Кнесету про початок сухопутної операції Ізраїля
00:39
путін
"Смерть" Путіна - це передвиборча технологія, - Данілов
00:29
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАСом
00:08
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
НАТО має бути готовим до загрози від Росії, - міноборони Німеччини
2023, п'ятниця
27 жовтня
23:59
Ексклюзив
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон був у стані дипломатичного шпагату: політикиня про візит лідера Франції до Ізраїлю та Палестини
23:56
Руслан Малиновський, "Дженоа", Серія А
Дебютний асист Малиновського приніс "Дженоа" перемогу над "Салернітаною"
23:46
Єгор Чернєв
Неформально у Конгресі кажуть про можливість участі армії США у нових конфліктах, - член комітету ВР з нацбезпеки
23:25
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін пояснив, чому Кремль публічно приймає представників ХАМАС
23:00
Ердоган
Ердоган закликав турків виходити на мітинг солідарності з Палестиною
22:58
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Щодня на Сумщині 100 українців в'їжджають з РФ, - Держприкордонслужба
22:46
Ексклюзив
Володимир Огризко
Після відповіді Ізраїля ХАМАСу, Захід повинен змінити позицію щодо ударів України по території РФ, - Огризко
22:45
Джо Байден
Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю
22:12
Газпром
Болгарія звинуватила Угорщину і Сербію у фінансуванні "воєнної машини" Путіна
22:09
Південна Корея
Шкодять боєготовності та підривають дисципліну: в армії Південної Кореї заборонили одностатеві стосунки
21:59
Анвар Ель-Газі
Клуб Бундесліги розірвав контракт з футболістом, який підтримав Палестину, - ЗМІ
21:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ опрацьовують нову військову стратегію на наступний рік: це передумова для активних наступальних дій. Воєнні підсумки тижня
21:39
судно пройшло тимчасовим зерновим коридором
До портів Великої Одеси тимчасовим коридором під завантаження зайшли 11 суден, - Кубраков
21:30
Оновлено
Олег Царьов
У Ялті стріляли у колаборанта Царьова, ЗМІ пишуть про операцію СБУ
21:09
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, серед них Авдіївка та Мар'їнка
20:39
Оновлено
обстріл Херсона, 27.10.23
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених
20:13
Матеуш Моравецький
Моравецький: партія влади сподівається отримати мандат на формування уряду
20:06
обов'язкова евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад
20:04
Анджей Дуда
Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ
20:03
Огляд
Сцена з фільму "ШТТЛ"
Український слід "Королеви Боудіки": що подивитися на вихідних
20:03
OPINION
Віталій Бала
Без участі представників влади "спецоперації" мародерів були б неможливими
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV