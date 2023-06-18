Про це повідомляють ВВС та English Bianet.

Перед парадом у Відні, що в Австрії, поліція затримала трьох чоловіків - 14, 17 та 20 років - що готували напад на ЛГБТ-активістів. Відомо, що чоловіки були громадянами Австрії боснійського та чеченського походження, і що один із них раніше вже був затриманий поліцією за іншими звинуваченнями в тероризмі.

У підозрюваних вилучили зброю, зокрема ножі, сокиру та пневматичну зброю.

Сам парад відбувся у суботу, у ньому взяли участь 300 тисяч людей. Керівник внутрішньої розвідки Австрії Омар Хайджаві-Пірхнер повідомив про арешти на пресконференції в неділю, за його словами, поліція чекала з розкриттям подробиць запланованого нападу до завершення параду, щоб переконатися, що учасники не відчуватимуть тривоги.

"Це кінцева мета тероризму — викликати занепокоєння та страх у громадськості. Це також наша робота — не допустити цього", - додав він.

Тим часом транс-марш у Стамбулі зіткнувся з низкою перешкод, оскільки місцева влада заборонила його проведення. Попри це, активісти змогли зібрати перший за шість років парад, не зважаючи на барикади, споруджені поліцією, а також закриті станції метро та фунікулер.

"Трансгендерні люди знову піднімають свій голос, вимагаючи необмеженого, безкласового, ненасильницького, безгендерного світу, вільного від експлуатації. Ця держава повинна усвідомити, що ми є рівноправними громадянами, і надати нам надійні можливості працевлаштування або ж вона повинна створити безпечне середовище", - заявили ЛГБТ-активісти.

Під кінець параду поліція та вороже налаштовані місцеві напали на активістів, сталася сутичка, в ході якої щонайменше 6 ЛГБТ-активістів були затримані.

Заборону щодо проведення параду озвучив губернатор Стамбула Давут Гюль.

"Жодна діяльність, яка загрожує нашому сімейному інституту, який є гарантією нашої нації та держави, не буде дозволена. Групи, які беруть участь у несанкціонованих демонстраціях, ніколи не будуть дозволені", - заявив він.

Видання English Bianet пояснює, що заборона транспрайду є частиною боротьби уряду з ЛГБТ-спільнотою.

Довідково. Кожного року у червні у світі проходить місяць прайду або ж місяць гордості - протягом цього періоду проводяться ЛГБТ+ активності та паради. Основна мета цих заходів показати, що ЛГБТ-спільнота вільна і готова боротися за свої права.