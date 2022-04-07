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У планах російських окупантів є приєднання Генічеського району до анексованого Криму, - член Меджлісу кримськотатарського народу

7 квітня, 2022 четвер
11:43
війна з Росією окупація Криму

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Берієв розповів, що в планах російських окупантів є приєднання Генічеського району Херсонської області до анексованого Криму

Український кримськотатарський політик поділився інформацією в етері Еспресо.TV.

"Росіяни відправляють з окупованого Криму в Генічеський район та Херсонську область в цілому представників своєї поліції та влади. Вони хочуть контролювати цей регіон і в планах окупантів є приєднання Генічеського району до Криму", - зазначив Берієв.

Щодо ситуації в окупованому Криму член Меджлісу повідомив, що вчора, 6 квітня 2022 р, росіяни провели обшук у громадського активіста, стоматолога Сервера Барієва. Зі смт Роздольне, де він мешкає, його відвезли в напрямку Сімферополя.

"У Криму також відбуваються обходи по домівках і збір інформації про людей призовного віку. За нашою інформацією, підготовка до весняного призову в росіян була виконана на 15%, тому з Москви приїхав десант, який розпочав активно працювати для виконання цього завдання", - зауважив Ескандер Берієв.

  • Нагадаємо, на Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів.


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