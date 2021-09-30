У поліції пояснили, як перевірятимуть COVID-сертифікати

Для цього є Держспоживслужба та органи місцевого самоврядування, розповіла речниця голови Національної поліції України Мар'яна Рева, повідомляє 24 канал.

За її словами, поліція безумовно братиме участь у відповідних рейдах і перевірятиме на достовірність документацію.

“У правоохоронців є службові планшети”, – пояснила Рева.

Вона зазначила, що їх мають всі працівники поліції, які виходять на чергування. Перевірка відбуватиметься так, як перевіряють водійські посвідчення.

Спеціальне програмне забезпечення вже встановили на службові планшети поліцейських. Тільки так можна буде сканувати QR-код, звичайним телефоном не вдасться це зробити.