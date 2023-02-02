У полон ЗСУ здалися 10 військових РФ із бригади, яка мародерила в Бучі й Ірпені
У районі Вугледара на Донеччині у полон ЗСУ здалися 10 російських військових зі 155-ї бригади морської піхоти РФ: саме ця бригада заходила в Ірпінь та Бучу
Про це повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський під час брифінгу Military Media Center.
"155-та бригада у нас відома по Київському напрямку, коли штурмували місто Київ. Вони заходили в Ірпінь і Бучу. "Прославилися" ці бійці тим, що вони мародерили і чинили безчинства. Однак вони були майже в повному складі знищені в тому районі. Після відновлення з’явилися на Донецькому напрямку, де були також ліквідовані. І на сьогодні вони з’явилися знову – в напрямку Вугледара. 10 їхніх бійців здалися в полон", - ствердив Олексій Дмитрашківський.
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Правоохоронці встановили особи російських військових, які обстріляли 10 цивільних автомобілів на Житомирській трасі в Київській області в березні 2022 року.
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