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Головна війна з Росією Обстріл Житомирської траси: правоохоронці ідентифікували військових РФ, через яких у березні 2022 року загинули 13 людей

Обстріл Житомирської траси: правоохоронці ідентифікували військових РФ, через яких у березні 2022 року загинули 13 людей

5 січня, 2023 четвер
12:45
війна з Росією Обстріл цивільного автомобіля на житомирській трасі в березні 2022 року

Правоохоронці встановили особи російських військових, які обстріляли 10 цивільних автомобілів на Житомирській трасі в Київській області в березні 2022 року

Про це повідомили в Національній поліції України.

Правоохоронці встановили особи російських військових, які розстріляли 10 цивільних автомобілів на Київщині в березні 2022 року. Тоді від рук окупантів загинули 13 людей, ще шестеро отримали поранення.

У поліції нагадали: "у березні окупанти на житомирській трасі (М06) облаштували бойову позицію та розстрілювали автомобілі з цивільними людьми, які намагалися врятуватися від війни. Внаслідок обстрілів тяжке вогнепальне поранення отримала дворічна дитина, на очах семирічного хлопчика окупанти вбили його батьків". Такі дані надав начальник слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Олександр Климовський.

Зазначається, що після 24 лютого дві батальйонні тактичні групи зі складу 5-ї окремої танкової бригади РФ одними з перших вторгнулися на територію України. 

Уже 3 березня окупанти вийшли на житомирську трасу: одна БТГ зайняла позицію в селі Березівка, друга - на заправці, біля села Мила.

"Саме друга батальйонно-тактична група вчинила найбільше розстрілів та вбивств на житомирській трасі. Російські танки розмістилися за заправкою, біля неї та навпроти неї, а відтак перекрили рух в обох напрямках. Наступного дня, 4 березня, загарбники розстріляли п’ять автомобілів. Тоді загинуло сім українців, ще четверо отримали вогнепальні поранення", - поінформував Олександр Климовський.

Першими під обстрілом опинилися 2 автомобілі: подружжя в першій автівці вижило, за другим транспортним засобом окупанти "влаштували справжнє полювання": 

"В другій автівці їхала сім’я з маленькою дитиною. Їм вдалося під вогнем проїхати набагато далі, ніж автомобіль, який їхав попереду, тому окупанти влаштували справжнє полювання та почали вести по автівці щільний вогонь. У результаті дворічна дівчинка та її батько отримали вогнепальні поранення, а матір загинула. Важкопоранений батько на руках із донечкою пройшов пішки доволі велику відстань. Їх підвіз до найближчого українського блокпоста водій, який проїжджав неподалік. Там потерпілим надали медичну допомогу", - мовиться в тексті Нацполіції.

7 березня росіяни здійснили обстріл 14-15 автомобілів, під вогнем опинилися перші три транспортні засоби:

"Кадри розстрілу автомобіля, який їхав одним із перших в колоні, облетіли весь світ. У машині знаходилася сім’я із 7-річною дитиною, а також їхня сусідка. Мати дитини загинула відразу внаслідок обстрілу. Батько, намагаючись врятувати сина, вийшов із машини з піднятими руками. Його розстріляли російські військові на очах у хлопчика. Жінку з дитиною забрали окупанти. Вони були впевнені, що їх ведуть на розстріл, але в останній момент їх відпустили", - зазначили в правоохоронних органах.

Досудове слідство встановило, що з 4 по 25 березня 2022 року окупанти обстріляли 10 транспортних засобів: 13 людей загинули, ще 6 отримали поранення.

Під час відступу з Київщини росіяни спалили автомобілі й тіла загиблих людей, що там залишилися. Так загарбники хотіли приховати розстріли цивільного населення.

Наразі правоохоронці встановили більшу частину  5-ї окремої танкової бригади 36 загальновійськової армії східного військового округу ЗС РФ. Також оголошено підозру командиру батальйону 5ОТБр, який керував розстрілами автоколони мирних мешканців на житомирській трасі.

Зокрема зібрано докази причетності до розстрілів інших військових РФ: оперативники та слідчі зібрали базу 400 загарбників, які вчинили воєнні злочини під час окупації Київщини.

  • Нагадаємо, міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD, створити в місті спеціальний трибунал для РФ для розслідування воєнних злочинів.

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Київщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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