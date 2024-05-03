Окупанти вдарили ракетою по Кропивницькому: поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктурні об‘єкти
Російська армія у п'ятницю, 3 травня, завдала ракетного удару по Кропивницькому, внаслідок чого постраждав чоловік та було пошкоджено інфраструктурні об'єкти
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки", - написав він.
Райкович додав, що 72-річний чоловік внаслідок ворожої атаки отримав серйозне поранення, йому у лікарні надають допомогу медики. На місці влучання наразі працюють усі відповідні служби.
- 3 травня російська армія обстріляла Покровський і Бахмутський райони Донеччини, внаслідок чого загинуло троє цивільних, ще 5 людей дістали поранення.
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