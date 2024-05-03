Окупанти обстріляли Донеччину: загинуло троє людей
Російська окупаційна армія 3 травня обстріляла Покровський і Бахмутський райони Донеччини, внаслідок чого загинуло троє цивільних, ще 5 людей дістали поранення
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"З ранку 3 травня 2024 року окупаційні війська РФ обстрілюють Покровський та Бахмутський райони. У м. Кураховому, яке ворог, імовірно, обстріляв із використанням РСЗВ "Ураган", загинуло двоє цивільних. Також поранено жінку й чоловіка 33 і 48 років", - ідеться у повідомленні.
Також під удар окупантів потрапив Часів Яр, де від атаки FPV-дрона на вулиці загинув 55-річний житель, ще двох людей віком 46 й 53 роки було травмовано.
Окрім того, на власному подвір’ї внаслідок артилерійського обстрілу с. Нетайлове постраждав 71-річний пенсіонер. Його госпіталізували.
Відкрито провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
- Увечері 2 травня російські окупанти атакували с. Мемрик Покровського району на Донеччині, внаслідок чого загинули жінка та дитина.
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