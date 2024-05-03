Окупанти обстріляли Донеччину: загинуло троє людей

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"З ранку 3 травня 2024 року окупаційні війська РФ обстрілюють Покровський та Бахмутський райони. У м. Кураховому, яке ворог, імовірно, обстріляв із використанням РСЗВ "Ураган", загинуло двоє цивільних. Також поранено жінку й чоловіка 33 і 48 років", - ідеться у повідомленні.

Також під удар окупантів потрапив Часів Яр, де від атаки FPV-дрона на вулиці загинув 55-річний житель, ще двох людей віком 46 й 53 роки було травмовано.

Окрім того, на власному подвір’ї внаслідок артилерійського обстрілу с. Нетайлове постраждав 71-річний пенсіонер. Його госпіталізували.

Відкрито провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).