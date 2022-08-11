У Польщі легалізувалися 1,5 млн українців після 24 лютого, - посол Зварич
Законодавство, прийняте Польщею, фактично зрівняло у правах поляків та українців
Про це у інтерв'ю Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич.
"Ведеться статистика польською владою щодо тих громадян України, які прибули сюди після 24 лютого та оформили PESEL (Універсальна електронна система реєстрації населення, - ред.). Таких громадян України налічується близько 1,5 млн. Дані польського уряду говорять про те, що десь понад 500 тис. громадян України, які прибули - у продуктивному віці. Це ті, які можуть бути працевлаштовані. З них – десь понад 300 тис. уже легально працюють", - сказав він.
Зварич наголосив, що прийняте законодавче врегулювання дозволяє українцям, які прибули сюди після 24 лютого і отримали PESEL користуватися такими ж правами і привілеями, які і громадяни Польщі.
"Це стосується і легального працевлаштування, і навчання у школах та вищих навчальних закладах, і безкоштовної медичної опіки. Це величезний прояв солідарності відносно українського народу. Важливо, що вона відгукнулась своєрідним жестом солідарності народу України відносно тих поляків, які сьогодні проживають або планують приїхати в Україну. Верховна Рада недавно схвалила закон про статус поляків, який фактично прирівнює у правах громадян Польщі та України", - додав посол.
На думку Зварича, таких ініціатив та спільних проєктів має бути більше.
"Ці цеглинки, які ми закладаємо в наш спільний фундамент, на якому ми збудуємо справді братерство. Ми вже говоримо не про партнерство, не про стратегічне партнерство, а про братерство двох народів", - підсумував він.
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