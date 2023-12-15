У Польщі ліквідували підкомітет для розслідування Смоленської катастрофи

Таке рішення 15 грудня ухвалив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, передає пресслужба відомства.

"Підкомітет ліквідовується, а його члени повинні звітувати за всю документацію, майно та обладнання, які використовувалися для роботи підкомітету, до наступного понеділка, 18 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому усі повноваження та доручення на дії членів комітету будуть відкликані.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик зазначив, що комітет ліквідували, щоб припинити "витрачання сотень мільйонів злотих на діяльність, яка не має нічого спільного з поясненням причин Смоленської катастрофи, але має багато спільного з політикою".

Нагадаємо, що літак із президентом Лехом Качинським розбився у квітні 2010 року. Серед причин трагедії називали термобаричний вибух і провину російських диспетчерів. У 2019 році експерти британської лабораторії підтвердили сліди вибухівки на уламках літака з Качинським.