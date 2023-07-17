У Польщі літак впав на ангар, де люди ховалися від дощу. Щонайменше 5 загиблих
У Польщі у селі Хрцинно легкомоторний літак Cessna впав на ангар, в якому люди ховалися від дощу, щонайменше п'ять загиблих
Про це повідомляє Wprost.
Невеликий пасажирський літак Cessna впав на ангар Варшавського аероклубу в селі Хрцинно, Новодворського повіту Мазовецького воєводства.
Аварія сталася 17 липня. Літак впав на ангар, де від дощу ховалося 14 людей. Пожежна служба повідомляє про щонайменше п'ятьох загиблих, ще п'ять людей поранено.
- 8 липня у США в авіакатастрофу потрапив бізнес-джет, в якому перебувало шість людей.
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