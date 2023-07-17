Про це повідомляє Wprost.

Невеликий пасажирський літак Cessna впав на ангар Варшавського аероклубу в селі Хрцинно, Новодворського повіту Мазовецького воєводства.

Аварія сталася 17 липня. Літак впав на ангар, де від дощу ховалося 14 людей. Пожежна служба повідомляє про щонайменше п'ятьох загиблих, ще п'ять людей поранено.

W m. Chrcynno samolot podczas lądowania w wyniku złych war. atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schronili się ludzie. W wyniku zdarzenia 5 osób poniosło śmierć, 5 zostało rannych, 4 nie odniosły obrażeń. Dziękuję strażakom, ratownikom med. #LPR za podjęte działania rat.???????? pic.twitter.com/RYsfFgWMvZ — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) July 17, 2023