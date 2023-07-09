У США розбився корпоративний літак, який летів з Лас-Вегаса
У суботу, 8 липня, у США в авіакатастрофу потрапив бізнес-джет
Про це повідомляє Reuters.
Авіакатастрофа сталась поблизу аеропорту Френч-Веллі, у 136,79 км на південь від Лос-Анджелеса.
Офіс шерифа в окрузі Ріверсайд повідомив, що виявили літак, повністю охоплений вогнем у полі. Загинули шість пасажирів, чи хтось врятувався - не повідомляють.
"Радарні дані веб-сайту відстеження польотів FlightAware показують, що лише один бізнес-джет летів із Лас-Вегаса до Френч-Веллі. Той літак здійснив один круг біля поля перед тим, як знизитися", - пише Reuters.
Національна рада з безпеки на транспорту розслідуватиме авіакатастрофу.
- 2 липня біля авіабази в Колумбії під час навчань зіткнулися два літаки Військово-повітряних сил (ВПС) Колумбії Т-27. Момент зіткнення потрапив на відео.
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