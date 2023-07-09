У США розбився корпоративний літак, який летів з Лас-Вегаса

Про це повідомляє Reuters.

Авіакатастрофа сталась поблизу аеропорту Френч-Веллі, у 136,79 км на південь від Лос-Анджелеса.

Офіс шерифа в окрузі Ріверсайд повідомив, що виявили літак, повністю охоплений вогнем у полі. Загинули шість пасажирів, чи хтось врятувався - не повідомляють.

"Радарні дані веб-сайту відстеження польотів FlightAware показують, що лише один бізнес-джет летів із Лас-Вегаса до Френч-Веллі. Той літак здійснив один круг біля поля перед тим, як знизитися", - пише Reuters.

Національна рада з безпеки на транспорту розслідуватиме авіакатастрофу.