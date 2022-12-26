Проголосувати може кожен охочий онлайн. Це можна зробити не тільки з Польщі, а й з інших країн: обрати слово з переліку або запропонувати свій варіант. Як зазначають організатори, воно необов'язково має бути новим, мати хороші чи погані конотації. Але прізвища, назви місцевостей та інші власні назви, так само як і образливі слова, до уваги братися не будуть.

У списку, опублікованому на сайті, – багато слів, пов'язаних з війною в Україні: "агресія/агресор", "дрон", "ракета", "біженець/біженка", "допомога/допомагати", "в Україні", "кордон", "утекти/утікати", "злочин (в Україні)" та "війна".

Окрім відкритого онлайн-плебісциту, найважливіше слово року обирає також фахове журі, до складу якого входять експерти з лінгвістики, що мають вчене звання професора. Цікаво, що цьогоріч через збройну агресію, яку Росія вчиняє щодо України, польські мовознавці вирішили відмовитися від звичної для їхньої мови конструкції "na Ukrainie" ("на Україні"), бо саме таке словосполучення завжди вживали росіяни, маючи на увазі, що Україна – не самостійна держава, а територія. З поваги до українців поляки замінили його на більш політкоректну й милозвучну для нас конструкцію "w Ukrainie" ("в Україні").

Голосування триватиме до 31 грудня, а його підсумки оголосять 5 січня.

У 2021 році головним словом в Польщі стало "щеплення". У 2022 серед запропонованих найважливіших слів є "омікрон (версія вірусу SARS)". Втім з огляду на те, що діється на схід від польського кордону та наплив воєнних переселенців з України, найімовірніше, воно не виявиться найбільш популярним.