У Польщі почалися міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response 2022

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Польщі.



Відомо, що це Defender Europe 2022 та Swift Response є міжнародними спільними та регулярними навчаннями. Їх організовують Збройні сили США, щоб забезпечити готовність та оперативність сумісності між союзниками та партнерами США і НАТО.



Навчання триватимуть з 1 по 26 травня і пройдуть на території 9 країн. У них братимуть участі 18 000 солдатів.

Нагадаємо, міністерство оборони Республіки Польща оголосило про початок військових навчань ще 29 квітня. Жителів при цьому попросили не публікувати інформацію та фотографії, що показують пересування військ та їх місцеперебування, а також дані про зльоти та посадки військових літаків.

США розпочали додаткову підготовку українських Збройних сил на американських військових об'єктах у Німеччині.