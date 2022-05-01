У Польщі почалися міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response 2022
Міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response триватимуть з 1 по 26 травня в Польщі та ще 8 країн
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Польщі.
Відомо, що це Defender Europe 2022 та Swift Response є міжнародними спільними та регулярними навчаннями. Їх організовують Збройні сили США, щоб забезпечити готовність та оперативність сумісності між союзниками та партнерами США і НАТО.
Навчання триватимуть з 1 по 26 травня і пройдуть на території 9 країн. У них братимуть участі 18 000 солдатів.
- Нагадаємо, міністерство оборони Республіки Польща оголосило про початок військових навчань ще 29 квітня. Жителів при цьому попросили не публікувати інформацію та фотографії, що показують пересування військ та їх місцеперебування, а також дані про зльоти та посадки військових літаків.
- США розпочали додаткову підготовку українських Збройних сил на американських військових об'єктах у Німеччині.
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