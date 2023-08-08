У Польщі полагодили ділянку нафтопроводу "Дружба", на якій стався витік
Польський оператор PERN відновив повну функціональність нафтопроводу "Дружба", після виявлення витоку на одній із ділянок
Про це інформує Reuters.
"Технічні служби PERN відновили повну функціональність пошкодженого трубопроводу на вечір понеділка. Тепер компанія зосередиться на очищенні території та приведенні її до належного стану", – повідомив оператор 8 серпня.
Зазначається, що раніше PERN заявив, що жодних ознак причетності до витоку третьої сторони не було зафіксовано.
Нафтопровід "Дружба" є одним з найбільших у світі та може транспортувати 2 мільйони барелів на добу. Загальна потужність західної ділянки обох нафтопроводів, які транспортують нафту з центральної Польщі до Німеччини, становить 27 мільйонів тонн сирої нафти на рік.
- Про витік на польській ділянці нафтопроводу "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Європи, стало відомо ввечері 5 серпня. Тоді оператор PERN призупинив прокачування нафти.
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