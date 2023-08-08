Про це інформує Reuters.

"Технічні служби PERN відновили повну функціональність пошкодженого трубопроводу на вечір понеділка. Тепер компанія зосередиться на очищенні території та приведенні її до належного стану", – повідомив оператор 8 серпня.

Зазначається, що раніше PERN заявив, що жодних ознак причетності до витоку третьої сторони не було зафіксовано.

Нафтопровід "Дружба" є одним з найбільших у світі та може транспортувати 2 мільйони барелів на добу. Загальна потужність західної ділянки обох нафтопроводів, які транспортують нафту з центральної Польщі до Німеччини, становить 27 мільйонів тонн сирої нафти на рік.