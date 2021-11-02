У Польщі тестують українську вакцину від COVID-19
У Польщі розпочали тестування української вакцини від COVID-19 на мишах
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, у першу чергу білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл", - заявив керівник Інституту біології клітин у Львові Андрій Сибірний у коментарі Радіо Свободі.
Минулого року Інститут біології клітин НАН України у Львові отримав грант у розмірі 10 млн гривень на розробку української вакцини. Біологи створили її на основі дріжджів.
За словами Сибірного, в Україні немає лабораторії, яка б змогла провести таке дослідження. Тому експерименти проводять у Польщі.
Науковець додав, що результати будуть відомі через два-три тижні.
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