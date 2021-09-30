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У Польщі троє українців загинули в ДТП, одну українку госпіталізовано

30 вересня, 2021 четвер
13:33
Новини

Ввечері у середу 29 вересня в Польщі неподалік населеного пункту Жгув у ДТП загинули троє громадян України, ще одна українка перебуває в лікарні

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на речницю поліції Лодзького воєводства Йоанну Концку.

Аварія сталася на дорозі національного значення №91 у напрямку міста Катовіце. За наявною інформацією, загиблі - двоє чоловіків 23 і 25 років, а також 23-річна жінка. Госпіталізована - жінка 25-ти років.

"Вдалося підтвердити, що в автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві", - розповіла Концка.

За словами речниці поліції, двоє із загиблих, ймовірно, були подружжям.

За попередніми даними поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці, втратив контроль над машиною, яка на великій швидкості влетіла в електричний стовп і розпалася на дві частини.

Діставати людей із понівеченого автомобіля довелося рятувальникам за допомогою спеціального обладнання.

Учасниками ДТП також були ще два автомобілі, але в них ніхто не постраждав.

Розслідування аварії відбувається контролем прокуратури у Лодзі.



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