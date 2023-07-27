Про це інформує Dziennik Gazeta Prawna.

Новостворена ракетно-артилерійська бригада дислокуватиметься у двох містах - Торуні та Ожиші. Вона увійде до складу 16-ї механізованої дивізії, яка відповідає за безпеку в північно-східній частині Польщі.

"Щоб навчити більше артилеристів, ми створили академію HIMARS за зразком Академії Abrams, також у співпраці з V корпусом армії США", - заявив міністр оборони.

За його словами, завдяки академії Польща зможе співпрацювати з союзниками з країн Балтії, які також придбали ці системи.

Блащак нагадав, що у 2005 році у Польщі розформували останній дивізіон, оснащений радянським тактичним ракетним комплексом "Точка У", який б'є на відстань 70 км. Наразі ж країна має системи HIMARS з радіусом дії до 300 км.

Очільник міноборони підкреслив, що завданням польської влади є оснащення армії зброєю, яка буде ефективною у стримуванні агресора "змусить Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу".