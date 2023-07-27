У Польщі відкриють академію HIMARS і 1-шу ракетну бригаду
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що після 18 років перерви у країні створять першу ракетно-артилерійську бригаду та відкриють академію HIMARS
Про це інформує Dziennik Gazeta Prawna.
Новостворена ракетно-артилерійська бригада дислокуватиметься у двох містах - Торуні та Ожиші. Вона увійде до складу 16-ї механізованої дивізії, яка відповідає за безпеку в північно-східній частині Польщі.
"Щоб навчити більше артилеристів, ми створили академію HIMARS за зразком Академії Abrams, також у співпраці з V корпусом армії США", - заявив міністр оборони.
За його словами, завдяки академії Польща зможе співпрацювати з союзниками з країн Балтії, які також придбали ці системи.
Блащак нагадав, що у 2005 році у Польщі розформували останній дивізіон, оснащений радянським тактичним ракетним комплексом "Точка У", який б'є на відстань 70 км. Наразі ж країна має системи HIMARS з радіусом дії до 300 км.
Очільник міноборони підкреслив, що завданням польської влади є оснащення армії зброєю, яка буде ефективною у стримуванні агресора "змусить Росію не наважуватися на вторгнення в Польщу".
- У лютому США схвалили продаж Польщі американських реактивних установок HIMARS. Перед цим Польща подала до США запит на купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS.
- 25 травня до Польщі прибули дві установки ракетного комплексу HIMARS зі США та елементи системи PATRIOT.
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