У Польщі викликали російського посла через перехоплення свого літака

Про це інформує речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

"Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом" – заявив Ясіна.

Речник польського міністерства закордонних справ розповів, що у середу, 10 травня, посол Російської Федерації в Польщі Сергія Андрєєва викликали до МЗС.

Під час зустрічі дипломату вручили протест у зв'язку з інцидентом за участю винищувача РФ проти літака польської Прикордонної служби.