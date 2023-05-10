У Польщі викликали російського посла через перехоплення свого літака
До міністерства закордонних справ Польщі викликали посла РФ Сергія Андрєєва через перехоплення літака польських прикордонників над Чорним морем російським винищувачем Су-35
Про це інформує речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
"Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом" – заявив Ясіна.
Речник польського міністерства закордонних справ розповів, що у середу, 10 травня, посол Російської Федерації в Польщі Сергія Андрєєва викликали до МЗС.
Під час зустрічі дипломату вручили протест у зв'язку з інцидентом за участю винищувача РФ проти літака польської Прикордонної служби.
- Нагадаємо, 5 травня неподалік повітряного простору Румунії російський винищувач Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet під час здійснення польоту над Чорним морем.
- Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, що ситуація, коли російський винищувач Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet під час здійснення польоту над Чорним морем - це перевірка НАТО з боку РФ.
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