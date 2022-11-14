Про це пише Rzeczpospolita.

У Польщі підрахували: якщо жителі продовжуватимуть масово тікати з України, у 2030 році їх буде близько 35 мільйонів.

"Депопуляція країни була би смертельною для України", - пише видання.

Тому Польща вирішила стимулювати українців повертатись додому й для цього планується облаштувати модульні житлові комплекси на 20 тисяч людей.

"Звичайно, може бути інша ситуація, бо зима, а також події, пов'язані з динамікою війни, можуть призвести до того, що люди приїжджатимуть до нас частіше. Давайте підготуємося до такого повороту подій. Наступного тижня відбудуться відеоконференції воєвод із місцевими органами влади, щоб оновити інформацію про місця, які можна було б використати у разі напливу біженців. Але, на наш погляд, такого сценарію не буде", - сказав уповноважний представник уряду у справах військових біженців з України Павел Шефернакер.

"Сьогодні немає жодних ознак того, що розпочнеться нова хвиля біженців", - додав він.

Перше модульне містечко було відкрите у Львові. На сьогодні вже побудовано 19 подібних центрів у Львівській, Київській, Чернігівській областях. Ще 8 модульних містечок будують на Київщині.

Зазначається, що будинки можуть бути зведені окремо або об'єднані на одній локації. Кожна кімната мебльована. Також на території центру передбачені обладнані туалети, склади, медпункт і їдальня.

У Чехії раніше повідомляли, що українські біженці, які повернулися з Євросоюзу додому, можуть знову поїхати в ЄС на зиму.

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