Українські біженці, які повернулися з Євросоюзу додому, можуть знову поїхати в ЄС на зиму

Про це інформує Ceske Noviny з посиланням на міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана.

"Якщо хтось виїхав в Україну, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній з країн ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишитися на зиму в Україні", - сказав Ракушан.

Чеський міністр наголосив, що до Європейського Союзу з початком повномасштабної війни Росії в Україні прибуло близько 4,3 млн біженців з нашої країни. Пʼята частина - вже повернулася додому.

Віт Ракушан прогнозує, що з початком зими кількість біженців в Євросоюзі може зрости до 5 мільйонів.