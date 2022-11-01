Українські біженці, які повернулися з Євросоюзу додому, можуть знову поїхати в ЄС на зиму
Біженці, які повернулися в Україну з Євросоюзу і мають тимчасовий захист, зможуть знову поїхати в ЄС на зимівку
Про це інформує Ceske Noviny з посиланням на міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана.
"Якщо хтось виїхав в Україну, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній з країн ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишитися на зиму в Україні", - сказав Ракушан.
Чеський міністр наголосив, що до Європейського Союзу з початком повномасштабної війни Росії в Україні прибуло близько 4,3 млн біженців з нашої країни. Пʼята частина - вже повернулася додому.
Віт Ракушан прогнозує, що з початком зими кількість біженців в Євросоюзі може зрости до 5 мільйонів.
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