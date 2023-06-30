У Польщі затримали хокеїста, який передавав РФ дані про критичну інфраструктуру країни
Спецслужби Польщі затримали професійного спортсмена, який збирав і передавав Росії дані про критичну інфраструктуру. Хокеїсту загрожує до 10 років тюрми
Про це пише газета Wyborcza.
28-річного Максима С. звинуватили в участі в організованому злочинному угрупованні та "діяльності на користь зовнішньої розвідки проти інтересів Республіки Польща". За це передбачено до 10 років позбавлення волі.
"У ході слідства встановлено, що затриманий був професійним спортсменом клубу 1-ї ліги. У Польщі він проводив заходи, пов'язані, зокрема, з розвідкою критичної інфраструктури в кількох воєводствах Польщі з жовтня 2021 року", - цитує видання пресслужбу національної прокуратури.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Як зазначає ЗМІ, чоловік став 14-м підозрюваним в участі в діяльності мережі, яка мала шпигувати на користь Росії.
- 23 червня СБУ затримала в лавах ЗСУ шпигуна РФ, який відстежував літаки та бронемашини MaxxPro.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе