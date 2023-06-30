Про це пише газета Wyborcza.

28-річного Максима С. звинуватили в участі в організованому злочинному угрупованні та "діяльності на користь зовнішньої розвідки проти інтересів Республіки Польща". За це передбачено до 10 років позбавлення волі.

"У ході слідства встановлено, що затриманий був професійним спортсменом клубу 1-ї ліги. У Польщі він проводив заходи, пов'язані, зокрема, з розвідкою критичної інфраструктури в кількох воєводствах Польщі з жовтня 2021 року", - цитує видання пресслужбу національної прокуратури.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як зазначає ЗМІ, чоловік став 14-м підозрюваним в участі в діяльності мережі, яка мала шпигувати на користь Росії.