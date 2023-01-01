Про це повідомляє Полтавщина Спорт.

Зазначається, що попри війну, бігуни провели традиційний забіг у святкових костюмах по Корпусному парку. Також, на початку забігу спортсмени провели хвилину мовчання на честь загиблих у війні проти Росії.

Повідомляється, що цьогоріч першими фінішували брати Єгор та Арсен Мичко. Серед дівчат кращою, як і минулого року, стала Софія Бондаренко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb