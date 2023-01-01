У Полтаві пройшов новорічний забіг на 5 км
У Полтаві 1 січня відбувся традиційний новорічний забіг на 5 км, - Crazy Santa
Про це повідомляє Полтавщина Спорт.
Зазначається, що попри війну, бігуни провели традиційний забіг у святкових костюмах по Корпусному парку. Також, на початку забігу спортсмени провели хвилину мовчання на честь загиблих у війні проти Росії.
Повідомляється, що цьогоріч першими фінішували брати Єгор та Арсен Мичко. Серед дівчат кращою, як і минулого року, стала Софія Бондаренко.
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